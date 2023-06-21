الأردن يتقدم درجتين على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2023

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- تقدم الأردن درجتين ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2023 ليحتل المرتبة 54 عالميا، ضمن 64 دولة يرصدها المؤشر.

وأظهر التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، أن الأردن احتل المرتبة 6 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت.

قال المعهد في تقريره، أن أبرز التحديات التي يواجهها الأردن للعام 2023 هي المخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والأغذية، إضافة إلى ضعف معدلات نمو الاقتصاد الوطني على مدى العقد الماضي، واستمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة.

كما يستمر عبء اللاجئين السوريين، خاصة بالنظر إلى انخفاض حجم المنح الدولية لتلبية احتياجاتهم الإنمائية، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة أبرز التحديات الاقتصادية.

وتقدم الأردن في ثلاثة محاور رئيسية حيث تقدم ضمن مؤشر الكفاءة الحكومية بمقدار 3 درجات وتقدم الأردن 9 درجات في مؤشر كفاءة الأعمال، كما تقدم الاردن درجتين ضمن محور البنية التحتية.

بالمقابل تراجع الأردن درجة واحدة ضمن محور الأداء الاقتصادي لعام 2023.