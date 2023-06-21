مصدر : تزايد نسبة كبار السن في الأردن عبر الأعوام القادمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 يونيو 2023 11:04 مساءً - دوت الخليج :- أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أن نسبة كبار السن بلغت 5.5% من التعداد السكاني في نهاية عام 2020، وتشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة (Help Age International) إلى أنّ نسبة كبار السن في الأردن 60 سنة فما فوق ستكون في تزايد عبر الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى8.6% مع نهاية عام 2030، وإلى 15.8% مع نهاية عام 2050.

وأضاف أنه وبصدد هذه الزيادة، فقد تم مأسسة العمل على قضايا كبار السن من خلال التعاون مع اللّجنة الوطنية لكبار السن وإعداد الاستراتيجية الوطنية لهم وتطويرها باستمرار ومتابعة العمل عليها.

ولفت إلى أنه عام 2015 قام المجلس بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن بإعداد وتطوير معايير الاعتماد، وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية التي من بينها دور رعاية كبار السن، بهدف مساعدة هذا الدور للرقي بمستوى خدماتها المقدمة للمنتفعين، وتوحيد أسس التدخل لجميع دور الرعاية الإيوائية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وفق معايير الممارسة المهنية، إضافة إلى تعزيز آليات المتابعة والتفتيش لدور الرعاية وخدماتها على المستوى الوطني من خلال إجراءات وسياسات الاعتماد وضبط الجودة.

يشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بدأ متابعته لحقوق كبار السن والاهتمام بهم، منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.

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