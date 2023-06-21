مئات المستوطنين يهاجمون عوريف وترمسعيا

مئات المستوطنين يهاجمون عوريف وترمسعيااستشهد فلسطيني وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر هجوم مئات المستوطنين على أهالي قرية ترمسعيا شمالي رام الله، في الضفة الغربية، فيما يواصل المستوطنون ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، حيث أحرقوا العشرات من ممتلكاتهم ومنازلهم.

وقال رئيس البلدية لافي أديب بحسب وكالة وفا، إن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.

وأضاف أديب، أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى احراق المحاصيل الزراعية، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن البلدة محاطة بعدد من البؤر الاستيطانية، وتتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد إلى مجمّع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

من جانبهم قال شهود عيان، ان عدد من المستوطنين اطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

بدورها قالت جميعة الهلال الأحمر إن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الاسعاف من الوصول للبلدة، لإسعاف المصابين.

هذه المجزرة تعيد للأذهان وحشية المستوطنين، في السادس والعشرين من شباط الماضي، حينما نفذوا 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، والأمر تكرر يوم أمس بإحراق عشرات الدونمات والمركبات في عديد من القرى، وهي: اللبن الشرقية، واللبن الغربي، وعوريف، وكفر الديك.

يشار إلى أن هناك تخوفات من هجوم مرتقب للمستوطنين في البلدات المجاورة، حيث هناك تجمع لعدد منهم عند مدخل بلدة سنجل.