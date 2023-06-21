العالم اليوم - بقيمة ضخمة.. مشروعات جديدة للهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان

انتم الان تتابعون خبر بقيمة ضخمة.. مشروعات جديدة للهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 11:17 مساءً - وقَّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، الأربعاء، اتفاقيتين لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى مع كلٍّ من تحالف "بوسكو-إنجي"، وتحالف "هايبورت الدقم"، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 10 مليارات دولار أميركي.

وسيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقع للمشروعين 250 كيلوطنًّا متريًّا من الهيدروجين الأخضر بما يكافئ 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة.

وتتمثل الاتفاقية الأولى الموقعة مع التحالف الفائز من جولة المزايدات العلنية وهو تحالف "بوسكو-انجي" المكون من شركة "بوسكو" القابضة، وشركة "ميسكات ميدل إيست"، وشركة "سامسونج الهندسية المحدودة"، وشركة "فيوتشر تك انرجي فنتشورز المحدودة"، وشركة "كوريا الشرق والغرب للطاقة المحدودة"، وشركة "كوريا الجنوبية للطاقة المحدودة"، في إنتاج حوالي 200 طن سنوي من الهيدروجين الأخضر المكافئ لـ 5.2 غيغاواط من الطاقة المتجددة لغرض إنتاج الأمونيا وتصديرها.

وسيجري بناء المصنع المصاحب له في محافظة الوسطى.

أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع تحالف "هايبورت الدقم" المكون من شركة "أوكيو للطاقة البديلة"، وشركة "ديمي كونسشنز".

وتهدف إلى إنتاج نحو 50 كيلوطنًّا سنويًّا من الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2029، وتأتي على غرار توقيع اتفاقيات الشروط التجارية المُلزمة في شهر مارس الماضي، والهادفة إلى تنظيم مبادرات الهيدروجين السابقة لتأسيس "هايدروم" وفقًا للمرسوم السلطاني.

ويصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات المُوقَّعة إلى 5 اتفاقيات لـ5 مشاريع تتجاوز قيمتها الاستثمارية 30 مليار دولار، وإنتاج متوقع 750 كيلوطنًّا متريًّا من الهيدروجين الأخضر، ضمن الجولة الأولى للمزايدة والتي طرحتها الشركة في نوفمبر من العام الماضي.

كما يجري إطلاق جولة المزايدة الثانية لمناطق امتياز الهيدروجين الأخضر، لتتضمن مجموعة جديدة من مناطق الامتياز وطرحها أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع الهيدروجين المتنامي في سلطنة عُمان.

من جانب آخر، أعلنت "هايدروم" عن إطلاق الجولة الثانية من المزايدات العامة على مناطق الهيدروجين الأخضر، لتتنافس فيها الشركات على 3 فرص استثمارية في محافظة ظفار، على أن يجري إرساء المشروعات في هذه الجولة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.