خفر السواحل الأمريكى يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة

جدة - نرمين السيد - قال خفر السواحل الأمريكى، اليوم الأربعاء، بخصوص مسألة الغواصة المفقودة أثناء زيارتها لحطام سفينة "تايتانك" الغارقة منذ 100 عام إنَّ عمليات البحث لإنقاذ عن الغواصة المفقودة متواصلة ولكن المسألة معقدة.





وأضاف خفر لسواحل الأمريكى أنَّ الركاب على متن الغواصة المفقودة لديهم حصص غذائية محدودة، وأوضح خفر السواحل الأمريكى أنهم سمعوا أصواتا جديدة تحت الماء خلال عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، مضيفاً أن عمليات البحث عن الغواصة لم تسفر عن أى نتيجة. وأفاد خفر السواحل الأمريكى بأن لديهم 5 فرق إنقاذ تبحث عن الغواصة المفقودة وستنضم لها 10 فرق إضافية فى اليومين المقبلين.

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