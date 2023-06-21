القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى: وجهنا ضربات ناجحة لميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - قال الجيش السودانى، إنَّ قواتنا برئاسة اللواء 54 مشاة كادقلى تعرضت إلى هجوم غادر من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذى يجدد سنوياً مع حكومة السودان، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".





وأوضح الجيش السودانى أنه تصدى ببسالة لهجوم المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة واحتسبت قواتنا عدد من الشهداء والجرحى، كما واصلت قواتنا عملياتها بمنطقة العاصمة بعد انتهاء الهدنة التى استغلتها المليشيا المتمردة فى تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين، نفذت قواتنا عمليات خاصة بأمدرمان ودمرت عربات قتالية للعدو وعدد من القتلى والجرحى. وحاولت المليشيا المتمردة الهجوم على قواتنا فى أم درمان ورئاسة الاحتياطى المركزى بالخرطوم، سحقت قوات الاحتياطى المركزى العدو الذى لاذ بالفرار مخلفا عدد من القتلى وتم تدمير وإستلام عدد من المركبات القتالية، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو فى الهجوم الفاشل. ووجهت قواتنا عدد من الضربات الناجحة ضد تحشدات للمليشيا المتمردة بعدة مواقع بالعاصمة تسببت فى خسائر كبيرة بين المتمردين، وتواصل قواتنا رصد تحركات ونوايا المليشيا المتمردة مع كامل الجاهزية للتعامل معها بقوة وحسم.

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