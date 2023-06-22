العالم اليوم - الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 أشهر بفعل تصريحات باول

انتم الان تتابعون خبر الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 أشهر بفعل تصريحات باول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قلص الذهب خسائره، الأربعاء، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي، إلا أن ارتفاع عوائد السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالكونغرس أبقى المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

تحركات الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:32 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض 0.9 بالمئة في وقت سابق.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1944.9 دولار عند التسوية.

وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 22.81 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وخسر البلاديوم 2.3 بالمئة مسجلا 1347.89 دولار.