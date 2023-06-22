العالم اليوم - العملة الخضراء تتراجع رغم تصريحات جيروم باول عن رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 12:22 صباحاً - انخفض الدولار الأميركي أمام سلة من العملات، الأربعاء، بعد أن جاءت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معركة البنك المركزي المستمرة لخفض التضخم أقل تشددا من توقعات السوق.

وقال باول للمشرعين الأميركيين إن المعركة على التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل" وإن المسؤولين متفقون على ترجيح الحاجة لرفع تكلفة الاقتراض رغم وقف رفع الفائدة مؤقتا في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

ومع التنويه على أن التضخم لا يزال بعيدا جدا عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، قال باول إنه ربما يكون من المنطقي رفع الفائدة لمستويات أعلى بوتيرة أكثر اعتدالا.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.20 بالمئة خلال اليوم إلى 102.31 في الوقت الذي يدلي فيه باول بشهادته أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأميركي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1.0956 دولار.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.4 بالمئة أمام الين إلى 142.015 ين مع تعرض العملة اليابانية لضغوط بعدما كرر محافظ بنك اليابان اليوم الأربعاء موقف البنك المركزي المتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2741 دولار مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6782 دولار في طريقه لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي.