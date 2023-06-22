العالم اليوم - تحقيق بريطاني عن دور خطير لجامعات بتطوير مسيرات إيرانية

انتم الان تتابعون خبر تحقيق بريطاني عن دور خطير لجامعات بتطوير مسيرات إيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 12:22 صباحاً - أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها تحقق في اتهامات لجامعات بريطانية بالتعاون مع إيران في مجال الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات "الحساسة" رغم وجود حظر قانوني بشأن ذلك.

وفي ظل اتهام روسيا باستخدام طائرات مسيرة في أوكرانيا، خضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لاستجواب في البرلمان بشأن تقرير أوردته صحيفة "جويش كرونيكل" في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد سوناك "نأخذ كل مزاعم خرق ضوابط التصدير على محمل الجد وما فهمته هو أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة يقومون حاليا بالتحقيق في مزاعم واردة في مقال صحافي نشر مؤخرا".

وأضاف "لن نقبل بالتعاون الذي يعرض أمننا القومي للخطر" مشيرا إلى تشديد الضوابط على التعاون الأكاديمي في مجال التكنولوجيا.

ماذا قال تقرير الصحيفة؟