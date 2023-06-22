2019 محكوما بالإعدام لم ينفذ عليهم الحكم حتى الآن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 يونيو 2023 01:10 صباحاً - دوت الخليج :- يصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الأردن ٢٠١٩ بينهم ٢٢ أنثى، منهم من صدر الحكم عليهم ولم ينفذ حتى الآن منذ عشرات السنوات، مع الإشارة إلى أن هناك محكوما عليه بالإعدام منذ العام ١٩٧٦ ولم تنفذ عليه العقوبة حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، والتي جاء فيها أيضا أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في الأردن كان في العام ٢٠١٧، فيما صدر ١١ حكما بالإعدام في العام ٢٠٢٢.

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