قافلة طبية ترافق حجاج بيت الله من المدينة إلى مكة

جدة - نرمين السيد - تهدف القافلة إلى مرافقة الحجاج ومتابعة حالتهم الصحية فى جميع المواقع والنقاط الداخلية والخارجية أثناء فترة القدوم والتفويج حتى يعودوا إلى بلدانهم، كما توفر الرعاية الطبية المناسبة والمتخصصة للحجاج من خلال هذه القافلة لضمان سلامتهم وراحتهم الصحية خلال رحلتهم الدينية.
وحرص تجمّع المدينة الصحى على تجهيز العيادات بالقافلة المتنقلة بكامل المستلزمات التشغيلية من خلال العيادات الكشفية والأجهزة والطواقم الطبية والكوادر التمريضية والفنية وتوفير الأدوية كما تم تجهيز سيارة إسعاف خاصة بالعيادات لنقل المستفيدين فى الحالات الطبية الطارئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".
من جانبها، أقامت وكالة شؤون المسجد النبوى، ممثلة فى وكالة الرئاسة العامة للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، برنامجا توعويا لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوى بهدف توعية الزوار وتعريفهم بأهم وسائل السلامة والوقاية من العدوى وإهدائهم الأدوات المساعدة للوقاية منها التى من شأنها المحافظة على صحة وسلامة زائرى المسجد النبوى وتقديم كافة سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وطمأنينة.
وفى السياق، تشارك هيئة الصحة العامة "وقاية" بوحدات للأمراض المعدية المتنقلة من مستوى الأمان البيولوجى الثانى والثالث خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ فى المشاعر المقدسة.
وتهدف الهيئة إلى رصد وتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية ذات الخطورة العالية وتعزيز الأمن الصحى، عبر توفير منظومة المختبرات المتنقلة تضم التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل ومستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية، ويأتى ذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الصحى فى بناء القدرات النوعية لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
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