بولندا تتهم مواطنين اثنين من هذه الدولة بـ التجسس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "راديو بولندا"، ذكرت سلطات الادعاء أن المشتبهين اعتقلا فى أبريل الماضى وأنهما وصلا بولندا بحجة الحصول على عمل كسائقين وشاركا فى أعمال المخابرات العسكرية البيلاروسية. وأوضحت السلطات أن المتهمين جمعا معلومات استخبارية عن القوات المسلحة البولندية ومنشآت دفاعية هامة، وركزا أنشطتهما التجسسية على استطلاع عناصر مهمة من القوات المسلحة البولندية والبنية التحتية للنقل المدنى فى غرب بولندا.

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