العالم اليوم - فيديو.. دب يقتحم منزلا ويغادره بطريقة ذكية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. دب يقتحم منزلا ويغادره بطريقة ذكية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 04:19 صباحاً - وثق مقطع فيديو اقتحام دب لمنزل في ولاية كولورادو الأميركية سعيا وراء الطعام، وهروبه من المكان بطريقة غريبة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "يو بي آي" للأنباء، دبا كبيرا وهو يتدلى من نافذة أحد المنازل بعدما قام باقتحامها سعيا وراء الطعام.

وقال ريان ماكفلارين مالك المنزل، إن أحد الجيران صوّر الدب وهو يغادر المنزل بعدما أكل شرائح لحم خنزير كانت في المطبخ.

وعبّر ماكفلارين عن استغرابه من دخول الدب لمنزله، حيث لم تسجل مثل هذه الحادثة في المنطقة التي يقطن فيها من قبل.