مصرع شخصين جراء تحطم مروحية عسكرية فى كرواتيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع فى المجر أن الحادث وقع عندما كانت طائرتى هليكوبتر من طراز إيرباص H145 تابعتين للقوات الجوية تقومان برحلة تدريبية، حيث تحطمت إحداهما.
وأشارت الوزارة إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية المتحطمة قرب العاصمة الكرواتية زغرب.
وذكرت شبكة "إيه. بى. سى" الأمريكية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتى شخصين، فيما ما زال البحث جاريا عن العضو الثالث بالطاقم، ولم يتضح سبب الحادث على الفور.
من جهته، أعرب وزير الدفاع الكرواتى ماريو بانوزيتش عن تعازيه فى وفاة أفراد سلاح الجو المجرى وعن حزنه العميق جراء الحادث.
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