الصحة العالمية: ثلثا المرافق الصحية فى مناطق النزاع بـ السودان متعطلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أدهانوم - خلال مؤتمر صحفى، أمس الأربعاء، فى جنيف - أن الهجمات على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والخدمات الصحية تمنع المرضى من الوصول إلى الرعاية وإلى المستشفيات، بينما تواجه أصحاب الأمراض المزمنة تحديات كبيرة فى الوصول إلى الرعاية، وذلك فى الوقت الذى توقفت خدمات الرعاية الحرجة فى المستشفيات.

وأكد أن المنظمة تحققت من 46 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية النزاع فى السودان، لافتا إلى أن هناك مخاطر كبيرة فيما يخص احتمالية انتشار الأوبئة فى السودان، وذلك مع بدء موسم الأمطار.

وأشار إلى أن المنظمة أطلقت نداءً جديدا خلال الأسبوع الماضى تدعو فيه إلى توفير تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة المتضررين من النزاع فى السودان، ومن فروا إلى البلدان المجاورة، مثل: "مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى"، مشددا على أن هناك حاجة عاجلة للحصول على تضامن ودعم المجتمع الدولى لمساعدة المنظمة وشركائها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين فى السودان خلال الأشهر الستة القادمة.