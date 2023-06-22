القاهرة الإخبارية: مقتل 31 شخصًا فى انفجار مطعم غرب الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن لجنة الحزب الشيوعى الإقليمية ما مفاده أن تسرب غاز البترول المسال تسبب فى انفجار أثناء تشغيل مطعم للشواء.

وقالت الوكالة إن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج، أحدهم فى "حالة حرجة"، إضافة إلى اثنين أصيبا بحروق شديدة واثنين آخرين بجروح طفيفة واثنين مصابين بخدوش بسبب الزجاج المتطاير.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "CCTV" الحكومية أكثر من عشرة من رجال الإطفاء يعملون فى الموقع بينما تصاعد الدخان من فجوة فى واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام فى الشارع المظلم، والذى يعد أيضًا موطنًا لعدد من المطاعم وأماكن الترفيه الأخرى.

وقع الانفجار فى حوالى الساعة 8:40 مساء "1240 بتوقيت جرينتش" أمس الأربعاء، فى مطعم "فويانج" للشواء بمنطقة سكنية تقع فى وسط مدينة ينتشوان، عاصمة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم.

وذكرت قناة "CCTV" اليوم الخميس، أن الرئيس الصينى شى جين بينج "طالب ببذل جهود شاملة فى علاج الجرحى وتعزيز مراقبة السلامة والإدارة فى الصناعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم بشكل فعال".

وقالت وزارة إدارة الطوارئ إن خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى مكان الحادث فى أعقاب الانفجار.

وأضافت الوزارة إن السلطات المحلية "طالبت على الفور بتنظيم جهود بحث وإنقاذ شاملة ومعالجة الجرحى بشكل لائق وتقليل الإصابات قدر الإمكان"، موضحة أن جهود الإنقاذ اختتمت بحلول الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس.