العالم اليوم - انهيار سد كاخوفكا.. "رقم كارثي" لتكلفة الدمار البيئي

انتم الان تتابعون خبر انهيار سد كاخوفكا.. "رقم كارثي" لتكلفة الدمار البيئي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:20 صباحاً - أعلنت كييف، الأربعاء، أن تدمير سد كاخوفكا الخاضع للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر تسبب بأضرار بيئية تقدّر كلفتها بـ1.5 مليار دولار.

وأحدث الانهيار في السد في 6 يونيو فيضانات مدمّرة اجتاحت منطقة خيرسون، التي تسيطر أوكرانيا على أجزاء منها وروسيا على أجزاء أخرى، ما أجبر الآلاف على الفرار وأثار المخاوف من كارثة بيئية.

واتّهمت كييف موسكو بـ"الإبادة البيئية" عبر تفجير السد العائد إلى الحقبة السوفيتية والواقع على نهر دنيبرو، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في لندن "كل يوم تتكبد روسيا خسائر جديدة مرتبطة بأوكرانيا".

وأكد أن البنك الدولي يقدر الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار أوكرانيا تقدّر بحوالى 411 مليار دولار.

انهيار السد