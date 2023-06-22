قرار جديد من سفراء الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى عبر حسابها الرسمى على منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" أمس الأربعاء، موافقة سفراء الاتحاد الأوروبى على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، التى تشمل تدابير من شأنها مواجهة الإجراءات التى تتخذها روسيا فى مجال التحقيقات بشأن العقوبات.





ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أصرت أوكرانيا على تسريع عملية تبنى الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبى، فضلا عن فرض عقوبات مدمرة على المجمع الصناعى العسكرى الروسى. جدير بالذكر أن كييف ولندن تستضيفان مؤتمر تعافى أوكرانيا فى لندن يومى الأربعاء والخميس الجاريين، حيث يناقش أكثر من ألف مسئول أجنبى من 60 دولة، فضلا عن رؤساء شركات ومستثمرين دوليين، السبل الممكنة للمساعدة فى إعادة إعمار أوكرانيا.

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