روسيا تلوح بـ «صدام نووى».. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - قالت روسيا، أمس الأربعاء إن "السياسات العدوانية" التى تنتهجها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، والتى تؤدى إلى مشاركة أعمق فى المواجهة العسكرية، من الممكن أن تتسبب فى صدام مباشر بين القوى النووية، على حد وصفها.





وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى إحاطة صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أن روسيا تدرك تماما خطورة الوضع و"ترسل بشكل منهجى إشارات جادة إلى الدول الغربية". وأضافت المسئولة الروسية: "أعتقد أنه ليس ثمة حاجة لشرح جوهر المخاطر الاستراتيجية التى تنشأ فى هذا الصدد مرة أخرى والطبيعة الكارثية المحتملة لمزيد من التطورات فى الأحداث وفقا لسيناريو أسوأ الحالات " وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا والدعم الغربى للأخيرة فى هذا الصدد.

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