الاتحاد الأوروبى: إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - عبر الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء عن قلقه إزاء التصاعد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك إضرامهم النار في الممتلكات والمركبات الفلسطينية.





وأعرب الاتحاد - فى بيان صحفى صادر عن مكتبه فى القدس المُحتلة - عن إدانته لعنف المُستوطنين فى أنحاء الضفة الغربية، والذى أدى إلى أعمال عنف عشوائية غير مقبولة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير لممتلكاتهم. وقال إن إسرائيل مُلزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.

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