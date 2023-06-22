للمرة الأولى منذ نهاية الانتفاضة.. إسرائيل تعلن اغتيال خلية فلسطينية

جدة - نرمين السيد - ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن طائرة تابعة للجيش استهدفت سيارة لمقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكرى قرب "جنين". وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن الطائرة التى نفذت الهجوم من طراز "هيرمس 450". وقال شهود عيان من "جنين" إن اشتباكا عنيفا يجرى فى محيط السيارة المستهدفة.

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