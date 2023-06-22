أشتية: إسرائيل تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - صرّح رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، يوم أمس الأربعاء، بأن إسرائيل تتجاهل جميع الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وتفرض عقوبات جماعية قاسية على الشعب الفلسطينى، بهدف الحفاظ على الوضع القائم المتدهور والاستمرار فيه لإضعاف السلطة الفلسطينية وتدمير حل الدولتين.





جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من منظمة الحكماء العالمية برئاسة مارى روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة، فى مكتبه بمدينة رام الله، بحضور الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كى مون.

وأطلع اشتية الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والتصعيد الإسرائيلى الخطير من عمليات القتل والاعتقال والاعتداءات وهدم المنازل والمنشآت وتسارع وتيرة الاستيطان.

وطالب اشتية، الوفد، كونهم قادة عالميين بدعوة إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، ووقف الاستيطان الذى هو عدو للسلام ويدمر حل الدولتين، داعيا كل من يؤمن بحل الدولتين والسلام بحمايته.

وأشار اشتية إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى الصهيونية الدينية المتطرفة، ونشاهد تشجيعا ودعوات للمستوطنين من أجل حمل السلاح، وهناك تغيير فى قواعد إطلاق النار بهدف القتل، إضافة لتعزيز البرنامج الاستيطانى والعودة للمستوطنات المخلاة شمال الضفة الغربية، والذى نشهده الآن من إجراءات هى إعادة احتلال للضفة الغربية، كذلك إلى الحرب على مدينة القدس والمقدسات فيها خاصة المسجد الأقصى".

يذكر أن منظمة الحكماء هى مجموعة مستقلة من القادة العالميين الذين يعملون من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان.