أرمينيا: لن نتورط فى أنشطة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" فى نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، قال سافاريان، إنه بينما يفرض الاتحاد الاقتصادى الأوراسى حرية حركة البضائع، "لا يمكننا أن نخضع للعقوبات من خلال التورط فى أنشطة غامضة أو اللجوء إلى التحايل، والافلات من العقوبات".

وأعرب عن قلق بلده البالغ من التعرض لعقوبات قد تؤثر على اقتصادها مما يهدد الوضع الأمنى فى البلاد.. كما أشار إلى أن قطع عقود من العلاقات التجارية الوثيقة مع روسيا ليس بالأمر السهل .. مُشددا على عدم وجود ضغط من موسكو للحفاظ على تدفق السلع الخاضعة للعقوبات.

وأوضح: "تستند سياستنا إلى حوارنا مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، لكننا نعمل أيضًا مع روسيا للمساعدة فى التعامل مع هذه القضايا حيث أن البلدين مرتبطان اقتصاديا إلى حد كبير".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أرمينيا التزمت الآن علنًا بالعمل مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لمنع التجارة فى "المواد الخطرة".