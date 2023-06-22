واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الدفاع فى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نُشر على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، إن البنكين المفروض عليهما العقوبات هما: بنك ميانما للتجارة الخارجية "MFTB" ومصرف ميانما للاستثمار والتجارة "MICB" .. مشيرا إلى أن البنكين دورا أساسيا فى تسهيل استخدام النظام البورمى للعملة الأجنبية لشراء أسلحة من الخارج لصالح وزارة الدفاع.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها لشعب بورما فى سعيه لتحقيق السلام والعدالة ومستقبل ديمقراطى حقيقى لبلدهم.