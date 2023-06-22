العالم اليوم - سكاي نيوز: "السيادي السعودي" يبيع حصة في مكلارين للبحرين

انتم الان تتابعون خبر سكاي نيوز: "السيادي السعودي" يبيع حصة في مكلارين للبحرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 09:22 صباحاً - ذكرت شبكة سكاي نيوز، الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات الحكومي البحريني (ممتلكات) سيشتري أسهما ممتازة وضمانات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (510.48 مليون دولار) في شركة مكلارين لصناعة السيارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وآريس مانجمنت.

وقال التقرير إن ذلك لن يؤدي إلى ضخ أي أموال جديدة في مكلارين، مضيفا أن إعلانا من صندوق ممتلكات بشأن الصفقة سيصدر الخميس.

وسيؤدي الشراء إلى زيادة حصة الأغلبية التي يملكها صندوق ممتلكات في مجموعة مكلارين، التي تضم الشركة البريطانية المصنعة للسيارات عالية الأداء بالإضافة إلى فريق مكلارين ريسينج.

وفي يوليو 2021، قدمت شركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الجزء الأعظم من استثمار في حقوق الملكية بمجموعة مكلارين بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني.

وفي يونيو من العام الماضي، قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لممتلكات آنذاك، لوكالة رويترز إنه يتوقع طرح مكلارين للاكتتاب العام في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.