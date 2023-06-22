الأمم المتحدة تدين عنف المستوطنين فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وقال وينسلاند: "أدين بشدة أعمال العنف التى شهدناها يومى الثلاثاء والأربعاء من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين والأراضى والممتلكات، بما فى ذلك مدرسة وسيارة إسعاف، فى القرى المحيطة بنابلس ورام الله".

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار بشكل مباشر على شاب فلسطينى على طريق رام الله - نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، مما أسفر عن استشهاده.