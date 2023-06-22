روسيا تعلق على تدريبات الناتو: أى تهديدات لسيادتنا لن تمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا فى بيان أصدرته يوم الأربعاء، ردًا على التدريبات الأخيرة التى أجراها حلف شمال الأطلسى "الناتو"، أن أى محاولات لتهديد سيادتها ووحدة أراضيها لن تمر دون أن تواجه عواقب جديرة بالاهتمام.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية - أن "هذا النوع من التدريبات يسلط الضوء على حقيقة أن الآلة العسكرية للناتو لا علاقة لها بالدفاع، وأن كل جهودها موجهة حصريا نحو الاحتواء الشامل لبلدنا وحتى التدرب على طرق مهاجمة روسيا".

وتابعت أنه "فى ظل هذه الظروف، أود أن أؤكد مرة أخرى أن أى محاولات لتهديد سيادة روسيا ووحدة أراضيها لن تمر دون عواقب على المبادرين".

وفى السياق، أشارت المتحدثة الروسية إلى التدريبات العسكرية الكبيرة للناتو التى تجرى حاليًا فى الأجواء الألمانية.

وقالت إن "حجم الوسائل والقوات المشاركة - هناك حوالى 250 طائرة فقط، منها حوالى 100 طائرة أمريكية - يظهر أن واشنطن وحلفاءها يطورون خططًا عملياتية للقيام بعمليات قتالية ضد عدو مشابه".

وأضافت "يتمثل الخطر الأكبر فى أنه مع السياسات العدوانية المتمثلة فى إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا فى الصراع الأوكرانى، فقد استفزت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (الناتو) زيادة المخاطر والانجرار بشكل أعمق إلى المواجهة العسكرية".

وتابعت: "إن السياسة التى نعتبرها متهورة قادرة على أن تؤدى الى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية.. أعتقد أنه لا توجد حاجة لشرح مرة أخرى جوهر المخاطر الإستراتيجية التى تنشأ فى هذا الصدد والطبيعة الكارثية المحتملة لمزيد من التطورات فى الأحداث وفقًا لسيناريو أسوأ الحالات".

وقالت زاخاروفا إن روسيا تدرك تماما خطورة الوضع و"ترسل بشكل منهجى إشارات واقعية إلى الدول الغربية".

وفى لندن، قال السفير الروسى لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم إن نتائج الهجوم المضاد الأوكرانى الحالى "غير الناجح للغاية؛ قد تؤثر على حل النزاع".

وأضاف أن كييف تخاطر بفقدان "المزيد من الأراضى والمزيد من الناس والمزيد من الدبابات".

ومع ذلك، أكد السفير الروسى أن موسكو مستعدة لاستخدام "الأدوات الدبلوماسية"، لكنه قال إن "كييف ليست مستعدة لذلك"؛ لاسيما فى ضوء جهودا دبلوماسية تبذل لوضف الصراع، من جانب الدول الإفريقية والبرازيل والصين.