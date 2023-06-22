عمدة كييف: مصابون جراء استهداف مبنى سكنى بـ العاصمة

جدة - نرمين السيد - وكان أليكسى بولشوك، مدير دائرة بلدان رابطة الدول المستقلة فى وزارة الخارجية الروسية، قد أكد فى وقت سابق، أن تعاون كييف الوثيق مع "الناتو" يؤخر تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "بولشوك": "ليس هدف الغرب هو أمن أوكرانيا، ولكنهم يستخدمونها كأداة لمحاربة روسيا، والتعاون الوثيق بين نظام كييف وحلف شمال الأطلسى، حتى بدون انضمام أوكرانيا للحلف، يؤخر تسوية الأزمة ولا يقربنا من السلام".