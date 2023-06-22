روسيا: القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط بين خيرسون والقرم

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن فى وقت سابق، أن كييف شنت 263 هجوما على مواقع روسية منذ الرابع من الشهر الجارى، ولكن تم صدها جميعا.

كما أكد أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.