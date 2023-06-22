البنك الدولى يخصص 1.75 مليار دولار لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك الدولى، اليوم الخميس، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أعلن البنك الدولى، اليوم الخميس، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". وأوضح البنك أن 500 مليون دولار ستقدم كقرض مكفول من قبل المملكة المتحدة، بينما ستقدم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضًا كمنحة.

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