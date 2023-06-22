العالم اليوم - دراسة: سحب المياه الجوفية يُسبب زيادة ميلان محور الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 11:18 صباحاً - تمكن علماء من جامعة سول الكورية من تفسير ميلان محور الأرض، وقال العلماء أن سحب المياه الجوفية من باطن الأرض تسبب في جعل المركز الذي تدور حوله الكرة الأرضية يتحرك لجهة الشرق. واعتبرت الدراسة أن ميلان الأرض يتسبب في ذوبان الثلوج في المناطق القطبية.

ووفق دراسات حديثة، تغيَّر ميل محور الأرض للشرق بمقدار 80 سم بين عامي 1993 و2010، والسبب زيادة سحب المياه الجوفية من باطن الأرض.

ولكن كيف تسبب سحب المياه الجوفية من باطن الأرض في هذا الميلان؟

علماء من جامعة سول الكورية قالوا: عندما يُسحب الماء من جزء واحد من الكوكب، يبدأ المركز الذي تدور حوله الكرة الأرضية في التحرك والتمايل.

العلماء قالوا، إن تغير وضعية محور الأرض أدى إلى تعرض المنطقة القطبية لمقدار أكبر من الأشعة الشمسية وبالتالي لذوبان الثلوج، لكن ماذا لو قمنا بتطويع هذه المعلومات التي توصل إليها الباحثين في إعادة قارب الساعة للوراء؟.

يقول الباحثون إن محاولات إبطاء معدلات استنفاد المياه الجوفية يمكن أن تغير نظريًا التغير في الانجراف القطبي، ولكن شريطة استمرار هذه الجهود لعقود.

وتعليقا على الموضوع قال رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد في حديث لبرنامج الصباح على دوت الخليج: