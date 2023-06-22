العالم اليوم - المؤشر نيكي الياباني يهبط مع فقدان أسهم الرقائق للزخم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 11:18 صباحاً - تراجع المؤشر نيكي الياباني الخميس ليوقف سلسلة مكاسب استمرت ليومين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد القفزة الأحدث لأسهم شركات أشباه الموصلات.

وهوت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 6.86 بالمئة و4.57 بالمئة على الترتيب بعد هبوط أسهم شركات مناظرة لهما في الولايات المتحدة، لتبدد المكاسب الأخيرة المدفوعة بنشوة الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم شركة ميتسوي اند كو التجارية 0.94 بالمئة بعد ارتفاع أسعار النفط والمعادن. وقفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.79 بالمئة مدعومة بمكاسب سندات الخزانة التي عززت قيمة محافظ السندات الأميركية.

وهبط المؤشر نيكي 0.92 بالمئة ليغلق عند 33264.88 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.06 عند 2296.50 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 0.76 بالمئة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير المحللين الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي تراست، إن أسهم شركات الرقائق شهدت "بعض عمليات البيع لجني الأرباح" بعد ارتفاعها هذا العام حتى الآن.

ارتفع المؤشر نيكي 27 بالمئة هذا العام، ولامس في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلى مستوى في 33 عاما. وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن المستثمرين الأجانب عكفوا على شراء الأسهم اليابانية للأسبوع الحادي عشر على التوالي حتى 17 يونيو.

وإجمالا ارتفع 136 سهما على المؤشر نيكي وانخفض 87.

وسجل سهم باناسونيك أداء متميزا وارتفع 2.25 بالمئة بعد أن قالت وحدة الطاقة بالشركة أمس الأربعاء إنها تجري محادثات بشأن توفير بطاريات للمركبات الكهربائية من مازدا موتور. وتراجع سهم مازدا 0.18 بالمئة.