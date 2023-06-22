روسيا: الولايات المتحدة تتحمل المسئولية الكاملة عما يحدث فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنتونوف، أن "النزاع الأوكرانى هو نتيجة سنوات من الجهود المتعمدة التى بذلتها الولايات المتحدة لخلق بؤرة للتوترات على حدودنا، لتحويل أوكرانيا إلى مناهضة لروسيا".. وتابع "هنا يحاولون تجاهل الحقيقة من خلال دعم الانقلاب الدستورى فى كييف عام 2014، كما أثارت واشنطن والدول الغربية الأزمة المستمرة منذ تسع سنوات، والولايات المتحدة الآن أكثر نشاطا فى إثارة المواجهة، فهى ترسل لأوكرانيا أسلحة قوية وتجهض أى مبادرات سلمية فى مهدها".
وأكد السفير الروسى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث فى أوكرانيا، وذلك ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الذى قال، أمس، خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا فى لندن، إنه على روسيا أن تتحمل تكلفة إعادة إعمار البلاد.
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