جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن النفقات البريطانية تتجاوز الإيرادات بنحو 20 مليار جنيه إسترلينى، مشيرة إلى أن خدمة الديون البريطانية تتجاوز التوقعات بـ700 مليون جنيه إسترلينى. وتعيش بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، إذ تواجه أزمة تضخم تهدد بالركود، وحذر الخبراء الاقتصاديين من استمرار صعود التضخم، كذلك، توقعوا أن يضطر بنك إنجلترا لدفع الاقتصاد البريطانى إلى الركود لترويض التضخم الذى يضرب البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الأولى فى 6 عقود.. الدين العام بـ بريطانيا يتجاوز الناتج المحلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.