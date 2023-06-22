القاهرة الإخبارية: 300 ممثل لمنظمات دولية وقطاع خاص يشاركون بقمة باريس

جدة - نرمين السيد - ويجتمع قادة دول ورؤساء منظمات دولية ونشطاء فى باريس لحضور قمة، تستمر يومين، وتهدف للبحث عن تعامل أفضل لمعالجة قضايا الفقر وتغير المناخ من خلال إعادة تشكيل "النظام المالى العالمى".

وتأتى هذه القمة فى وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف منذ عقود، ففى أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة فى جميع دول العالم، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون.