زيلينسكى: تطوير القدرات الزراعية والطاقة فى أوكرانيا يحمى العالم من الفوضى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى كلمته أمام مؤتمر "تعافى أوكرانيا"، الذى تستضيفه لندن حاليا - "إن من أهم جوانب إعادة إعمار أوكرانيا هو إرساء الاستقرار، كما أنه من خلال بناء القدرات الزراعية والطاقة فى أوكرانيا، سنحمى العالم من الفوضى".

وأضاف رئيس أوكرانيا - حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن هناك ما لا يقل عن 600 مليون مستهلك حول العالم يعتمدون بشكل مباشر على الإنتاج الزراعى الأوكرانى، موضحا أن هذه إمكانات هائلة للأمن الغذائى فى أوكرانيا.

وتابع قائلا "خلال الحرب، عندما أغلقت روسيا الموانئ الأوكرانية ودمرت حرية الملاحة فى البحر الأسود وبحر آزوف، رأى العالم أهمية الحبوب القادمة من أوكرانيا، والتى بدونها كان هناك تهديد بحدوث أزمات أسعار وانهيار اجتماعى فى بلدان مختلفة.. وإننا استعدنا الآن جزئيا حركة طعامنا عن طريق البحر من خلال مبادرتين للتصدير، هذا هو الاستقرار لفضاء اجتماعى واقتصادى ضخم".

أما بخصوص قطاع الطاقة.. أوضح زيلينسكى أن "عدوان روسيا على أوكرانيا أثبت أن التحول الأخضر هو أحد الأسس الرئيسية للأمن"، مضيفا أن "كل هجوم على منشآت الطاقة الأوكرانية، وكل مظهر من مظاهر الابتزاز الروسى بأزمة الطاقة هو اعتداء على أمن الطاقة فى العالم كله".. مشددا على أن الطاقة الخضراء وتطوير القدرات ذات الصلة فى أجزاء مختلفة من العالم هو الذى يضمن الاستقرار الحقيقى للطاقة، وأن أوكرانيا يمكنها أن تصبح أحد الموردين الرئيسيين للكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر لأوروبا.