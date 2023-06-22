جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك مسيرات انطلقت بعدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة رام الله، ومخيم عسكر الجديد فى نابلس، دعمًا لمدينة جنين، بعد استشهاد ثلاثة شباب فلسطينيين، إثر قصف قوات الاحتلال سيارة كانوا يستقلونها.





وأضافت، فى رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك غضبًا شعبيًا كبيرًا بالمدن الفلسطينية، وأعلنت مساجد جنين الحداد الشامل والإضراب العام يوم غد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين تم اغتيالهم. وأوضحت أن جيش الاحتلال أصدر بيان ادعى فيه أن الشباب الثلاثة كانوا يستقلون المركبة فى طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار، وقامت الطائرات بإطلاق صواريخ باتجاههم ودمرت المركبة. وأشارت إلى أن الشهداء الثلاثة هم محمد عويس (26 عامًا)، وسهيب عدنان (27 عامًا)، وأشرف مراد (17 عامًا)، وينتمون إلى كتائب شهداء القسام وسرايا القدس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: مسيرات غاضبة بالضفة بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.