جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: "نريد اليوم إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر فى العالم، تستفيد منه كل الشعوب التى تتأثر بالتغيرات المناخية، القمة ستكون بها أجندة واضحة نوضح بها للعالم أهدافنا والموضوعات التى سيتم مناقشتها".





وأضاف ماكرون، خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "فيما يتعلق بحماية البيئة، لدينا عدة تحديات تتصاعد، ولدينا إجراءات أخرى فى هذا الصدد مثل قمة المناخ الـ28 بالإمارات وقمة مجموعة الـ20، ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا، وعلى الرغم من كل ما حققناه من أجل الحفاظ على التنوع الإحيائى نعرف أن هناك مخاطر وكوارث طبيعية". وتابع: "العالم يعانى من صدمات، وجائحة كورونا عززت من كل هذه الصعوبات وكان هناك تعافى عالمى، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التى زعزعت الاستقرار، وأدت إلى العالم المتصدع الذى نعيش فيه اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: نريد إرساء ميثاق يقاوم الفقر ويفيد الدول المتأثرة بتغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.