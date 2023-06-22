يمكنها حمل رؤوس نووية.. قاذفات «بى-52» الأمريكية تصل إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بى-52" وصلت إلى إندونيسيا، حيث تشارك فى تدريبات عسكرية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأمريكية فى المحيط الهادئ، أكد وصول الطائرات إلى إندونيسيا فى 19 يونيو. وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر التدريبات حتى 23 يونيو. يشار إلى أن القاذفة الاستراتيجية "بي-52" تمتلك القدرة على حمل أسلحة نووية.

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