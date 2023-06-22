العالم اليوم - تراجع الصادرات السعودية 25% في أبريل بسبب "النفط"

انتم الان تتابعون خبر تراجع الصادرات السعودية 25% في أبريل بسبب "النفط" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 12:22 مساءً - انخفضت الصادرات السلعية السعودية في أبريل الماضي بنسبة 25.2 بالمئة على أساس سنوي، بسبب انخفاض الصادرات البترولية، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء، الخميس.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد انخفضت قيمة الصادرات السعودية إلى 103 مليار ريال في أبريل الماضي، مقابل 137.7 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا الانخفاض جاء بشكل أساسي نتيجة تراجع الصادرات البترولية بنسبة 23.6 بالمئة في أبريل لتصل إلى 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليار يرال في أبريل من العام الماضي.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية في إجمالي صادرات المملكة خلال أبريل إلى 81.3 بالمئة مقابل 79.7 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت الهيئة أن الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) انخفضت أيضا في أبريل بنسبة 31.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 19.2 مليار ريال.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات السعودية في أبريل بنحو 1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 57.9 مليار ريال، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 16.1 بالمئة.

واستمرت المملكة في تحقيق فائض تجاري بقيمة 45 مليار ريال خلال أبريل، وهو ما يزيد عن الشهر السابق الذي بلغ فيه الفائض 39 مليار ريال.

وحافظت الصين على مركزها في صدارة الشركاء التجاريين مع السعودية وذلك على مستوى الصادرات والواردات.