العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على انخفاض وسط مخاوف من رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 12:22 مساءً - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الخميس، وسط مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، ومع تراجع بورصة لندن في ظل حالة الضبابية بشأن مدى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة، كما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي في وقت لاحق الخميس بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع. وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.2 بالمئة، وقادت أسهم شركات السيارات الانخفاضات بنسبة 1.9 بالمئة.

ودعا المشرعون الأميركيون في وقت متأخر أمس الأربعاء لجنة التجارة الفيدرالية إلى الانتهاء من إجراءات حماية المستهلك الجديدة بالنسبة لمشتري السيارات رغم اعتراض تجار السيارات الذين يقولون إن القواعد سترفع فعليا تكلفة شراء سيارة.

وخلافا للاتجاه العام للسوق، ارتفع سهم شركة (سي.إي.إس) بنسبة 4.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة التي توفر خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إنها أوقفت محادثات الاندماج مع إنتلسات.