انتقد أمريكا.. أشرف سنجر يكشف رسائل الرئيس الفرنسى أمام قمة باريس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أبرز ما جاء من رسائل فى كلمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمام قمة باريس والتى تحمل عنوان: "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد".





وأوضح سنجر خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسى وضع يده على القضايا المهمة، وقدمها بشكل واضح، وأبرزها الفقر وحماية البيئة والحرب الأوكرانية، لافتا إلى أن هناك زيادة فى الانبعاثات التى تضر بالبيئة.

وأشار إلى أن فرنسا لديها رؤية تبعد عن "الأنانية المطلقة"، وتحتاج إلى تعاون دولى لتحقيق خطوات بناء الدول اقتصاديا، مؤكدا أن ماكرون وجه انتقادا مبطنا إلى أمريكا بسبب الشركات الخاصة التى لا تقدم مساعدات محترمة للدول رغم ما تجنيه من أموال طائلة خصوصا فى قطاع البترول والطاقة.

ويشارك الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الإستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.