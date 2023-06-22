ماكرون: مكافحة الفقر على رأس أولويات قمة باريس

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، وأوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحديات البيئية تتصاعد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والحرب فى أوكرانيا زادتا التصدعات فى العالم.
وتابع بأن الميثاق الدولى الجديد يجب أن يحترم سيادة الدول، كذلك يستهدف حشد الأموال لحل قضايا عديدة.
وطالب ماكرون المؤسسات المالية بتمويل الدول التى تحتاج إلى أموال، قائلا "بحاجة إلى مزيد من مساعدات القطاع الخاص".
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