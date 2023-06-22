جوتيريش: 52 دولة على مستوى العالم عاجزة عن دفع ديونها

وأضاف جوتيريش خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، أن "النظام المالى الدولى يشهد أزمة كبيرة حاليا، والهندسة المالية الدولية لم تعد قادرة على الاستجابة لاحتياجات العالم".
وتابع بأن المؤسسات المالية الدولية محدودة القدرة، مضيفا أن النظام المالى العالمى فشل فى توفير شبكة حماية للدول النامية.
وأوضح أنه عرض ورقة سياسية بهيكلة مالية لدول تقود شبكة أمان عالمية، مطالبا رؤساء الدول والحكومات بزيادة تمويلات التنمية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف أننا نتخذ العديد من الإجراءات لخفض الفقر بالدول النامية، قائلا "لقد اقترحت توفير 50 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
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