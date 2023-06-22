«إكسترا نيوز» تستعرض تقريرا عن أهداف قمة «ميثاق التمويل العالمى الجديد»

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. كما تهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، لإرساء قواعد نظام مالى جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، بأن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد تبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

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