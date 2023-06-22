العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير خارجية إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 01:20 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أبوظبي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع الوزير الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام). كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

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