روسيا: القضاء على 13 ألف جندى أوكرانى شاركوا فى الهجوم المضاد

جدة - نرمين السيد - وقال باتروشيف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم تدمير 246 دبابة أوكرانية بما فى ذلك 13 دبابة غربية منذ بدء الهجوم المضاد. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن منذ عدو أيام، أن الهجوم الأوكرانى المضاد ليس لديه أى فرصة للنجاح، وأنه لم يبق لدى أوكرانيا تقريبًا أسلحة محلية الصنع، وأن الحرب الاقتصادية التى يشنها الغرب على روسيا فشلت، موضحًا أن أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينخرط بشكل مباشر فى الصراع الدائر مع أوكرانيا.

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