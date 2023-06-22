زيلينسكى يتهم روسيا بالتحضير لهجوم على محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الروسى، قد أعلن منذ يومين، أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالقرب من قرية بياتيخاتكى بمقاطعة زابوريجيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية - فى وقت سابق - أن الجيش الأوكرانى واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا.