عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني، وسط دعوات مقدسية للرباط ولإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء " صفا " الفلسطينية أن شرطة العدو نشرت منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة العدو فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة العدو، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.