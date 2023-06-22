العالم اليوم - ماكرون: العالم يحتاج إلى صدمة مالية لمواجهة التغير المناخي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 02:22 مساءً - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إن العالم بحاجة إلى "صدمة مالية عامة وزيادة التمويل الخاص"، من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر والتغير المناخي.

وقال ماكرون خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس، التي تستمر يومين، إن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك قدرة على مواجهة التحديات في الوقت نفسه، في إطار توافق جديد"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابع: "علينا أن نحدث صدمة مالية عامة.. ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "من دون تغيير النظام برمته، يمكننا أن نجعله يعمل بشكل أفضل بكثير إذا وظّفت هذه الأموال وهذه السيولة في خدمة تقدم الكوكب وهذا التحدي المزدوج الذي ذكرته، الفقر والمناخ، والتنوع البيولوجي".

واستطرد أمام العديد من رؤساء الدول والحكومات، لا سيما الأفارقة: "هذه القمة قمتكم، أنتم الذين تقفون على خط المواجهة" في مكافحة تغير المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة.

وتعهّد أن يكون "هذا الاتفاق المالي الجديد أكثر احتراما لسيادة كل الدول"، وتابع: "يجب أن يكون هذا الاجتماع هو اجتماع لإيجاد حلول ملموسة للغاية، خصوصا إيجاد أدوات جديدة للتمويل".

وتعهد ماكرون بتقديم "قائمة" مدعومة بـ"آلية متابعة"، في نهاية القمة الجمعة.